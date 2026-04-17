本人の意思とは無関係に繰り返される「チック症群」とは 特性が１年以上続くことも チック症群／チック障害群（ＴＤ）は、まばたきや咳払いなどの行為が一定期間、繰り返し続く特性です。一見すると単なる癖のように思えますが、本人の意思とは関係なく発生してしまうため、止めたくても止められません。チック症群は、言語や発声を行う音声チックと、頭や手などが動く運動チックに分けられるほか、行為の持続時間による単純チ