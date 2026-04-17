本人の意思とは無関係に繰り返される「チック症群」とは？【臨床心理学】

本人の意思とは無関係に繰り返される「チック症群」とは

特性が１年以上続くことも

チック症群／チック障害群（ＴＤ）は、まばたきや咳払いなどの行為が一定期間、繰り返し続く特性です。一見すると単なる癖のように思えますが、本人の意思とは関係なく発生してしまうため、止めたくても止められません。チック症群は、言語や発声を行う音声チックと、頭や手などが動く運動チックに分けられるほか、行為の持続時間による単純チックと複雑チックにも分けられます。

たとえば単純音声チックは咳払いが代表的ですが、複雑音声チックになると汚い言葉や卑猥な言葉を繰り返すこともあり、周囲を驚かせるばかりか強く叱責されてしまうケースも珍しくありません。また、運動チックではまばたきならば日常生活に大きな支障はありませんが、手を動かすチックが発生した場合、字を書くことが困難になることもあります。

多くの場合、一時的な発生でおさまり、持続期間が１年未満の場合は「暫定的チック」と診断されます。しかし、なかには１年以上続くことがあります。この場合、運動チックか音声チックの片方が続くならば「持続性チック」、両方ならば「トゥレット症」と呼ばれます。

チック症群はほかの特性を併存していることも多く、そのなかでもＡＤＨＤ（や強迫性障害が代表的です。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 臨床心理学』監修/湯汲英史