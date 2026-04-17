草と木の違い、いえる？ 「定義」より「見た目」が重視される 植物学では、草のことを草本（そうほん）、木のことを木本（もくほん）といって一応区別していますが、本質的な違いはないとされています。樹皮の内側に薄い形成層があって、そこが細胞分裂を繰り返して肥大化し、やがて年輪を形成する植物は木本です。 その逆はいえません。たとえば木本のヤシの木の幹には形成層がありません。このため、形成層の有無は、草本