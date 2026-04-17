最高気温が40度以上の日の名称が「酷暑日」に決まりました。近年は40度を超える気温が毎年のように観測されている事から、気象庁は最高気温が40度以上の日の新しい名称をアンケートしていました。47万余りの回答の中で「酷暑日」が20万以上で最も多くの支持を集め、有識者からも社会的になじみがあるとの意見もあり、名称は「酷暑日」に決まりました。今後は最高気温が40度以上の日は「酷暑日」となります。2位は「超猛暑日」で次