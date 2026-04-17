見取り図の盛山晋太郎が、自身のコンプレックスをさらけ出し、トラウマ級の過去を明かして番組観覧者を騒然とさせた。【映像】125kg巨漢時代の盛山＆壮絶エピソード（実際の様子）テレビ朝日のバラエティ番組『見取り図じゃん』では、新企画「笑わせたらダメ！！卑屈自慢GP」が開催された。本企画は、芸人が卑屈な経験を語り、観客から同情された分だけ賞金を獲得できるというもの。トップバッターとして登場した盛山は、体重