敵地ツインズ戦の5回にファンから心ない言葉を浴びる

レッドソックスのジャレン・デュラン外野手に対するファンからの心ない暴言が波紋を広げている。14日（日本時間15日）、敵地でのツインズ戦の試合中にファンから命に関わる言葉を浴びせられ、デュランは中指を立てて反応した。相手球団が調査に乗り出す事態となっており、アレックス・コーラ監督は「私が彼のためにここにいる」と選手を擁護している。

地元メディア「masslive.com」によると、事態は5回の打席でニゴロに倒れた際に起きた。スタンドのファンから直接的な暴言を浴びせられ、デュランは思わず中指を立てて反撃してしまったという。試合を主催したツインズが問題の人物の特定へ向けた調査を進めている。

試合後に取材に応じた本人は、不適切な対応だったと自身の行動を反省した。しかし、ファンからの心ない言葉には深く傷ついたようで、「今でもああいう類のことはちょっとトリガーになる」と苦しい胸の内を明かしている。思わず過剰に反応してしまった背景には、デュランが抱えている過去の壮絶な経験が大きく影響しているようだ。

デュランは2025年4月8日（同9日）に公開されたネットフリックスのドキュメンタリー番組の中で、過去に自ら命を絶とうとした経験があることを明かしていた。さらに同月27日（同28日）の敵地でのガーディアンズ戦でも、スタンドから同様の暴言を浴びせられる事件があり、デュランにとって今回が初めての被害ではなかった。

度重なる悲劇に対し、指揮官は寄り添う姿勢を明確にしている。コーラ監督は「私が彼に『そういう反応をするな』と言うのは難しい。私は彼が経験していることは分からないし、周囲の人も彼の立場にない」と理解を示した。さらに「私が彼に唯一言えることは、組織が彼のためにここにいるということ、そして彼を支えるということだ」と力を込めた。

選手を守る立場として、指揮官は相手ファンの心ない行動に対して「これが起きたのは最悪なことだ」と強い憤りを見せた。また、現在進められている相手球団の対応について「ツインズが全力でこの件に対処していて、その人物を特定しようとしていることは分かっている。その人物が見つかることを願っている」と厳格な処罰を求めていた。

走攻守のパッケージが魅力の29歳外野手は、2024年に初出場したオールスターでMVPを獲得した。同年と2025年はリーグ最多三塁打も記録。今季年俸は770万ドル（約12億2500万円）となっている。（Full-Count編集部）