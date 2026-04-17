子どもが家を出る――本来なら喜ばしいはずの“独り立ち”が、ある日突然、家計と家族関係のバランスを揺るがす引き金になることがあります。長年、実家暮らしの子どもが入れていた生活費に支えられてきた家庭ほど、その影響は小さくありません。本記事では、子どもの独り立ちをきっかけに家計と心のバランスを崩してしまう背景と、現実的な対処法について、トータルマネーコンサルタント・CFPの新井智美氏が詳しく解説します。「