4月5日に投開票が行われた京都府知事選で3選を果たした西脇隆俊知事が、16日初登庁し3期目がスタートしました。 （京都府・西脇隆俊知事）「京都府政に立ちはだかる多くの課題に向き合い、着実に府政を前に進める決意を新たにしたところでございます」 3選を果たし初登庁した京都府の西脇隆俊知事は、子育て環境の整備に引き続き取り組みたいなどと抱負を述べました。 また3月、沖縄県名護市の辺野古沖で2隻の船