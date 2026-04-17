日々のさまざまなストレスにさらされると、私たちの脳は疲労が蓄積し、やがて限界を迎えます。 日本人は真面目なので、精神的にキツくても、つい無理をしがちですが、そうすると「うつ病」などを発症してしまうことにもなりかねません。それを防ぐためにも、「メンタルに限界がきているときのサイン」と、「メンタルを前向きにする習慣」をご紹介します。 メンタルが限界な時のサインとは？うつ状態を見抜くチェックリストと心