大型で強い台風4号は、マリアナ諸島を北上しており、今後は小笠原近海へ進む見込み。小笠原諸島では今日17日(金)昼過ぎから明日18日(土)頃にかけて影響が強まり、高波の恐れも。早めの備えと最新情報の確認を。台風は北上小笠原近海へ今日17日(金)午前9時現在、大型で強い台風4号はマリアナ諸島にあって、中心気圧は960hPa、中心付近の最大風速は40m/sで、北東にゆっくり進んでいます。このあとも台風4号は北上を続け、明日18日(