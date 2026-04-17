去年11月に起きた、熊本市の質店での窃盗事件で、新たに19歳の男が逮捕されました。 この事件は去年11月、熊本市南区南高江にある質店で、ネックレスなど12点が盗まれたものです。 被害額は合わせて560万円相当です。 事件ではこれまでに、谷口遼真容疑者（32）ら2人が窃盗などの疑いで逮捕されていますが、4月16日新たに実行役とみられる男（19）が逮捕されました。 谷口容疑者は事件の翌日、このうち一部を売却していました