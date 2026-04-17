米女子ゴルフツアー・JMイーグルLA選手権初日米女子ゴルフツアーのJMイーグルLA選手権が16日（日本時間17日）、米カリフォルニア州のエルカバレロCC（6679ヤード、パー72）で初日を迎えた。米ツアー通算1勝の岩井千怜（Honda）がロケットスタート。1イーグル、7バーディーの「63」をマークし、9アンダー。ホールアウト時点で単独首位に立っている。インスタートの岩井は11番パー5でこの日最初のバーディーを奪うと、ここから勢