持ち帰りすし店「小僧寿し」が、『超得バリュー盛フェア』を4月18日と19日の2日間限定で開催する。人気ネタを詰め込んだボリューム満点の内容で、お得感の高い企画となっている。【写真】ボリューム満点の19貫入り！超得バリュー盛『サーモン』同フェアの目玉は、19貫入りの『超得バリュー盛』。同一ネタを4貫ずつ楽しめる構成に加え、限定ネタとして「青森県産いかげそ」と「あさり」を取り入れ、春らしい味わいも楽しめる内