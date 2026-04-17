小僧寿し、19貫入りの超お得『超得バリュー盛フェア』開催 2日間限定で人気ネタ集結
持ち帰りすし店「小僧寿し」が、『超得バリュー盛フェア』を4月18日と19日の2日間限定で開催する。人気ネタを詰め込んだボリューム満点の内容で、お得感の高い企画となっている。
【写真】ボリューム満点の19貫入り！超得バリュー盛『サーモン』
同フェアの目玉は、19貫入りの『超得バリュー盛』。同一ネタを4貫ずつ楽しめる構成に加え、限定ネタとして「青森県産いかげそ」と「あさり」を取り入れ、春らしい味わいも楽しめる内容となっている。
ラインナップは「サーモン」「まぐろ」「えび」「えんがわ」の全4種類。中でも注目は、店内で切り付けることで鮮度を高めた「ファイブスターサーモン」を使用したサーモン。とろけるような旨みと上質な味わいが特徴だ。
まぐろは“不動の人気No.1ネタ”としてフェアの主力商品に位置づけられ、えびは子どもからの支持が高い定番ネタ、えんがわはコリコリとした食感が楽しめる一品として、それぞれ異なる魅力を打ち出している。
いずれも価格は1199円（税込1294円）で提供される予定。各店舗ごとに準備数があり、なくなり次第終了となるほか、一部店舗では実施しない場合や内容・価格が異なるケースもある。
週末2日間限定で展開される今回のフェア。人気ネタを一度に味わえるボリューム感と価格のバランスが特徴で、家族や自宅での食事需要にも応える企画となりそうだ。
【写真】ボリューム満点の19貫入り！超得バリュー盛『サーモン』
同フェアの目玉は、19貫入りの『超得バリュー盛』。同一ネタを4貫ずつ楽しめる構成に加え、限定ネタとして「青森県産いかげそ」と「あさり」を取り入れ、春らしい味わいも楽しめる内容となっている。
まぐろは“不動の人気No.1ネタ”としてフェアの主力商品に位置づけられ、えびは子どもからの支持が高い定番ネタ、えんがわはコリコリとした食感が楽しめる一品として、それぞれ異なる魅力を打ち出している。
いずれも価格は1199円（税込1294円）で提供される予定。各店舗ごとに準備数があり、なくなり次第終了となるほか、一部店舗では実施しない場合や内容・価格が異なるケースもある。
週末2日間限定で展開される今回のフェア。人気ネタを一度に味わえるボリューム感と価格のバランスが特徴で、家族や自宅での食事需要にも応える企画となりそうだ。