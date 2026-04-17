10月16日に全世界同時公開される映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』の日本語吹替版キャストとして、高橋広樹、岸祐二、折笠富美子、安元洋貴、沢城みゆき、鶴岡聡の出演が決定。あわせてティザー映像と日本限定特別映像が公開された。 参考：『ストリートファイター／ザ・ムービー』10月16日世界同時公開特報＆キャラポスターも 本作は、全世界でシ