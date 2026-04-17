プリンターの目の前で休んでいた猫さん。プリンターが印刷を始めると……。「絶対に譲らない」という強い意志を感じる反応は、Instagramで262万回以上も再生され、「圧…すごい笑」「譲らないハートが見ていて気持ちいいですw」「猫のこういうところが可愛いです」といった声が寄せられました！ 【動画：プリンターの前から動かない猫→印刷を開始したら…「見ていて気持ちいいｗ」笑ってしまう『まさ