プリンターの目の前で休んでいた猫さん。プリンターが印刷を始めると……。「絶対に譲らない」という強い意志を感じる反応は、Instagramで262万回以上も再生され、「圧…すごい笑」「譲らないハートが見ていて気持ちいいですw」「猫のこういうところが可愛いです」といった声が寄せられました！

【動画：プリンターの前から動かない猫→印刷を開始したら…「見ていて気持ちいいｗ」笑ってしまう『まさかの反応』】

プリンターの前を陣取る猫

Instagramアカウント「しおこな(@jillsuthio)」さまは、猫さんたちと一緒に暮らす飼い主さんの日常が紹介されています。

この日、プリンターの目の前で休んでいたという「しお」くん。しかし、飼い主さんは印刷するためにプリンターを使いたかったそうで、一向にその場をどかないしおくんにしびれを切らし、印刷を開始することに。すると……

プリンターが紙に印刷する音が中から聞こえても驚くことはなく、じーっと微動だにしなかったというしおくん。そして、印刷された紙が中から出てくる様子を、やはり一歩も動くことなくじーっと観察していたそうです。

印刷物が出てくると…

少しずつ印刷された紙が中から出てくる様子を観察していたしおくん。そして、ついに印刷が終わり、紙が中から一気に出てくると……

紙が自分の鼻にぶつかったにもかかわらず、やはりほとんど反応を見せずにその場に居座るしおくん。「絶対に俺はここを動かないぞ」という強い意志を感じます……。

意地でも退かない姿勢が話題に！

その後もしばらくその姿勢のまま、その場を意地でも動こうとしなかったというしおくん。

印刷されて出てきた紙が鼻にぶつかった状態のまま、「絶対にここは譲らないぞ」という強い意志を感じさせるしおくんなのでした。

しおくんの不思議で可愛らしい反応は、Instagramでも262万回以上再生されるほど話題に！コメント欄には「圧…すごい笑」「譲らないハートが見ていて気持ちいいですw」「猫のこういうところが可愛いです」といった声が寄せられています。

そんなしおくんは、他にも「こな」ちゃんという猫さんと一緒にのんびり同居中。ぜひ2匹の自由気ままなニャンコライフをInstagramアカウント「しおこな(@jillsuthio)」さまから覗いてみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「しおこな(@jillsuthio)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。