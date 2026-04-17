マンチェスター・ユナイテッドの守備の柱であるマタイス・デ・リフトが、公式戦から約5カ月にわたって離脱を続けている。当初、ルベン・アモリム前監督は「軽傷で次戦には復帰できる」と説明していたが、状況は長期化。現在はマイケル・キャリックがチームを率いているものの、長期欠場の理由が明確に示されない中、サポーターの間でも不安が広がっている。『The i Paper』によれば、デ・リフトは診断が難しい背部のトラブルを抱え