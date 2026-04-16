アイドルグループ「マジカル・パンチライン」が16日、Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）にて結成10周年記念のワンマンライブ「LiVE PARK 2026 10th Anniversary LiVE〜Shining The Magic〜」を開催。公演内ではリーダー・沖口優奈の卒業セレモニーが行われ、グループ結成メンバーも集結、また6月から新体制定期公演スタートログインして続きを読むThe post マジカル・パンチラインが結成10周年記念ライブリーダー・沖口