仕事と育児の両立を目指す中で、パートナーの不在や環境の変化を機に、親のサポートを求めて一時的に実家へ身を寄せるケースも珍しくありません。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、茨城県石岡市在住・29歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見