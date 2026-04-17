「生活費に関してはすべて出してもいい」29歳女性、年収600万円、貯金1500万円。実家での堅実な生活事情
仕事と育児の両立を目指す中で、パートナーの不在や環境の変化を機に、親のサポートを求めて一時的に実家へ身を寄せるケースも珍しくありません。
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、茨城県石岡市在住・29歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：会社員
在住：茨城県石岡市
家族構成：親1人、子供1人（自分）、孫1人
世帯年収：親300万円、子供600万円
実家の間取り：一軒家4LDK
交際費：4万円
毎月のお小遣い：2万円
毎月の貯金額：10万円
貯金総額：1500万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「子供（孫）を見てもらうために一時的に実家に住んでいるが、1年以内に出る予定」と話しました。
さらに「もともと実家が近かったため、お世話になっているが、保育園が決まったらすぐに出る予定」と話してくれました。
そして「お金を入れるだけでは足りないくらいの恩を受けているので、何で返せばよいかに悩んでいる」と、続けてくれました。
お金に関する悩みでは「特にないが、生活費に関してはすべて出してもいいくらい恩を受けているため、可能な限り出すようにしている」といいます。
親の育児支援に深く感謝しつつ、介護を担う親への配慮も忘れない誠実な姿勢が伺えます。保育園決定という次の一歩を見据え、お母さまへの恩返しを考えながら、着実に独立への準備を整えている状況といえそうです。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、茨城県石岡市在住・29歳女性のエピソードを紹介します。
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：29歳女性
職業：会社員
在住：茨城県石岡市
家族構成：親1人、子供1人（自分）、孫1人
世帯年収：親300万円、子供600万円
実家の間取り：一軒家4LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：5万円
交際費：4万円
毎月のお小遣い：2万円
毎月の貯金額：10万円
貯金総額：1500万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「子供（孫）を見てもらうために一時的に実家に住んでいるが、1年以内に出る予定」と話しました。
「日中に子供を見る人がいなくて……」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「旦那が単身赴任中で、私も働いているため、日中に子供（親からしたら孫）を見る人がいなくて、親に見てもらうために一時的に実家に住んでいる」と回答。
さらに「もともと実家が近かったため、お世話になっているが、保育園が決まったらすぐに出る予定」と話してくれました。
「生活費に関してはすべて出してもいいくらい恩を受けている」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「母親も近くに住む両親（私から見た祖父母）の介護があるため、子供（孫）を見てもらっていることは申し訳なく思っている」といい、苦労よりも申し訳なさの気持ちが大きいことが伝わってきます。
そして「お金を入れるだけでは足りないくらいの恩を受けているので、何で返せばよいかに悩んでいる」と、続けてくれました。
お金に関する悩みでは「特にないが、生活費に関してはすべて出してもいいくらい恩を受けているため、可能な限り出すようにしている」といいます。
親の育児支援に深く感謝しつつ、介護を担う親への配慮も忘れない誠実な姿勢が伺えます。保育園決定という次の一歩を見据え、お母さまへの恩返しを考えながら、着実に独立への準備を整えている状況といえそうです。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)