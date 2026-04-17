マンションの管理組合の役員に選ばれている最中に、住み替えや資金計画の見直しから売却を検討するケースは少なくありません。しかし、「任期中に売却しても問題ないのか」「トラブルにならないか」と不安に感じる人も多いでしょう。本記事では、役員任期中の売却可否や注意点、スムーズに進めるためのポイントを分かりやすく解説します。 役員任期中でもマンション売却は可能？ 結論から言うと、管理組合