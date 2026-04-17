マンションの役員任期中ですが売却を考えています。任期中は売却を避けるべきなのでしょうか？

役員任期中でもマンション売却は可能？

結論から言うと、管理組合の役員任期中であってもマンションの売却自体は可能です。法律上、区分所有者が自身の資産を売却することに制限はなく、役員であることが売却の障害になることは基本的にありません。

ただし、役員は管理組合の運営に関わる立場であるため、途中で辞任する場合は一定の配慮が求められます。特に管理規約に役員の辞任や補欠選任について定めがある場合は、それに従う必要があります。売却を進める前に、自身のマンションの規約内容を確認しておくことが重要です。



売却時に注意すべき管理組合との関係

役員任期中に売却する際は、管理組合との関係を円滑に保つことが大切です。突然の辞任は他の役員や住民に負担をかけるため、早めに意思を伝え、引き継ぎを丁寧に行うことが求められます。

株式会社つなぐネットコミュニケーションズのアンケートによると、理事会役員になりたくない住民は86.4％にのぼり、そのうち46.8％が輪番制でも辞退したいと回答しています。このように役員のなり手不足がある中では、途中辞任が周囲に与える影響も小さくありません。



売却活動への影響と買主への説明

役員任期中であること自体が売却価格に直接影響することはほとんどありませんが、買主への説明は丁寧に行う必要があります。特に、役員として関わっている修繕計画や管理状況などは、物件の価値判断に関わる重要な情報です。透明性を持って情報開示することで、信頼性が高まり、スムーズな取引につながります。

また、引き渡し時点で役員を辞任していることを明確にしておくことで、買主の不安を軽減できます。結果として、トラブルの防止にもつながるでしょう。



任期満了まで待つべきかの判断基準

任期中に売却するか、任期満了まで待つかは状況によって判断が分かれます。例えば、住宅ローンの返済状況や市場環境、転勤などのライフイベントが関係する場合は、タイミングを優先すべきです。一方で、任期が残りわずかであれば、満了を待つことで手続きが簡略化される可能性もあります。

重要なのは、売却の目的と優先順位を明確にすることです。不動産会社や管理会社に相談しながら、最適なタイミングを見極めることが現実的な判断につながります。



任期中でも売却は可能だが配慮が重要

マンションの役員任期中でも売却は問題なく行えますが、管理組合との関係や手続きへの配慮が欠かせません。特に辞任や引き継ぎを円滑に進めることが、トラブル回避の鍵となります。

また、売却タイミングは任期だけでなく、資金計画や市場状況なども踏まえて総合的に判断することが大切です。適切な準備と情報共有を行えば、任期中でも安心して売却を進められるでしょう。



出典

株式会社つなぐネットコミュニケーションズ マンションの理事会に関するアンケート

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー