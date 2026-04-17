なぜ私たちは、必要以上にモノを買い、SNSで共有し続けてしまうのでしょうか。現代の消費社会では、商品そのものではなく「意味」や「イメージ」を消費する「記号消費」が広がっています。本記事では、「COTEN RADIO」歴史調査メンバー・品川皓亮氏の著書『資本主義と、生きていく。〜歴史と思想で解き明かす「構造的しんどさ」の正体』（大和書房）から一部を抜粋し、「推し活」をはじめとした具体例をもとに、SNS時代に加速する