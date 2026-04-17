【ニューヨーク共同】米動画配信大手ネットフリックスが16日発表した2026年1〜3月期決算は、純利益が前年同期比83％増の52億8279万ドル（約8400億円）だった。独占配信のヒットで会員数が増え、広告収入も伸びた。