不倫報道以来の「地上波復帰」'91年にフジテレビ系の月9枠で放送され大ヒットした、ドラマ『101回目のプロポーズ』の続編『102回目のプロポーズ』が、フジテレビ系の動画配信サービス・FODで3月19日から配信中だ。フジでは4月1日から、毎週水曜の午後11時に放送されている。かつて社会現象を巻き起こした作品の続編ということで一定の注目を集めたが、現状は大きな話題にはなっていない。「唐田さんといえば、'20年1月の『週刊文春