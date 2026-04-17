スウィート（甘い）とスパイシー（辛い）を掛け合わせた「スウィーシー」と呼ばれるグルメがジワジワ人気になっています。 【写真を見る】激辛の次は“甘い×辛い”新感覚「スウィーシー」なぜ人気？【THE TIME,】 ソフトクリームに「ハバネロソース」『モスプレミアム 千駄ヶ谷店』（東京・渋谷区）で今話題となっているのが、4月19日まで限定販売の「和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCO®チポートレイソース使用