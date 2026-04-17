開幕から16試合を終えて9勝7敗（4月16日時点）と、セ・リーグ3位につけている読売ジャイアンツ。覇権奪回を義務付けられた阿部慎之助監督（47）だけに、たとえ大記録を目前にした選手といえども、起用は冷徹に努めてーー。【写真】「下半身タイガース」と揶揄され…巨人・坂本と元西武・山川の“奇跡の一枚”プロ野球選手にとって一流選手の証とされる「名球会」入り。打者は「2000本安打」を達成した選手のみに与えられる称号