「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）朝日杯ＦＳ覇者のカヴァレリッツォは１枠１番にゲートイン。最内枠からのスタートに、吉岡師は「ゲートの練習を入念にやっているので、恐らくスタートを切れると思います。前めでうまくためを作りながら、ロスなく運べるいい枠が当たったなと思います。最後、どこかで外に出せれば」とＧ１連勝へ闘志を燃やした。木曜朝はフラットワークを行い、ゲートの駐立まで確認。「おとなしくスムーズ