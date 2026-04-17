荒れ模様の４月だ。米全国紙「ＵＳＡＴＯＤＡＹ」のボブ・ナイチンゲール記者は１６日（現地時間）、開幕後３週間となったＭＬＢを対象に「最大の失望」と「最大のサプライズ」をランキング形式で公表した。まだシーズン序盤とはいえ、名門の失速と伏兵の急浮上はすでに無視できないレベルに達している。数字が小さくても、漂う空気はもう軽くない。４月半ばにして、もう悲鳴と熱狂が交錯している。「失望」のランキング１位