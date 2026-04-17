女優の飯島直子（58）が16日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）に出演。仲の良い芸能人を明かした。この日のゲスト、ムード歌謡グループ「純烈」の白川裕二郎（49）からの質問に答えたもので、「事務所が一緒だった網浜直子ちゃん。昔、一緒に歌を歌ったりして」と、同じ1968年生まれのタレントの名を挙げた。さらに「あと、小泉今日子さんもかわいがっていただいて。とか、あとは榮倉奈々ちゃん