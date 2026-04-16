「阪神３−４巨人」（１６日、甲子園球場）巨人の田中将が泉口の“隠れた”ファインプレーをたたえた。４−２の四回無死一塁。佐藤輝にショートへの低く鋭いゴロを打ち返された。ゲッツーかと思われた打球だったが、これを泉口が捕球できずに体に当ててしまう。ボールは二塁ベース方向へと転がり、二塁・浦田が捕球してベースを踏んで、何とかアウト１つを重ねた。一見すれば拙守にも見えるが、田中将の視点は違った。打