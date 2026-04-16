ACミランに所属するアメリカ代表FWクリスティアン・プリシッチが、恋人と破局したようだ。『Daily Mail』が伝えている。お相手はプロゴルファーのアレクサ・メルトン。しかしメルトンが最近Instagramにポストした投稿のキャプションで「彼のラヤ（※マッチングアプリ）のプロフィールにいくつのいいねが付いたか」と書かれていることが話題となっており、破局しているのではと言われている。昨年、プリシッチとメルトンは『P