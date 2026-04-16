ドル買い優勢、原油高止まりと株高のせめぎ合いの中で、ドル円は一時１５９円台乗せ＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドル買いが優勢。ドル円は159円台へ再び乗せている。東京市場では三村財務官の円安けん制発言を受けて一時158.27付近まで急落する場面があったものの、片山財務相が「利上げは経済に悪影響」と述べたことで早期追加利上げ観測が後退し、円買いはすぐに剥落した。ロンドン勢の参入後はこの流れを素直に引