夏の熊本大会の行方を占うとされる「RKK旗争奪選抜高校野球大会」の組み合わせが決まりました。 【写真を見る】"夏の前哨戦"RKK旗高校野球組み合わせ決まる大会は29日に開幕 大会にはこの春、9年ぶりのセンバツ甲子園に出場した熊本工業の他、春の大会の結果を基に選ばれた8校が出場します。 大会を前に13年ぶりに出場する熊本北の清粼主将が選手宣誓を行いました。 熊本北 清粼丈博主将(3年)「熊本地震から10