【資料】ハローワーク 群馬県内の２月の有効求人倍率は１．２４倍で、２カ月連続の減少となりました。 群馬労働局によりますと、仕事を求める人１人に対して何件の求人があるかを示す、２月の県内の有効求人倍率は１．２４倍でした。前の月を０．０１ポイント下回り、２カ月連続で減少しました。 新規求人数は、前の年の同じ月と比べて１５．９％減って１万２６１人で、８カ月連続の減少です。また、新規求