ボートレース戸田の「G3サントリー杯」は予選3日間を終え、17日予選最終日を迎える。準優勝戦進出勝負駆けの面々で注目の存在は得点率6.50で11位につける井上尚悟（38＝大阪）だ。3日目は3号艇の5R1走。5号艇の西田靖がインを奪取し、井上は4コースカドを選択。スタートはコンマ26の5番手。それでも、1マークまで舟足を伸ばして捲りを決めた。「ターン回りがいいですね。ターン出口が返ってくるし凄くいい。進んで行きます