―AI・半導体関連への資金流入は続くのか、局面変化を見極め収益拡大の好機に― 日経平均株価が過去最高値を更新し、6万円台に接近した。イラン紛争の終結シナリオの織り込みが進み、底堅い企業業績への期待感も加わって、AI・半導体関連株を中心に資金流入が顕著となっている。もし投資家が、これまでの見立てと異なる基調的な変調に直面しているのであれば、ポートフォリオを組み替える必要がある。個人投