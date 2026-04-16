建築家ナオミ・ポロックさんがNYタイムズに執筆した記事 香川県が4月10日に解体工事に着手した旧県立体育館を巡る動向は海外からも注目を集めています。3月、ニューヨーク・タイムズに記事を執筆したアメリカの建築家に話を聞きました。 （NYタイムズに記事執筆［建築家］／ナオミ・ポロックさん）「人々は非常にショックを受けています。丹下健三氏が設計した建物、戦後間もない時期の日本において、おそらく