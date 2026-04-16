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東京時間17:35現在 香港ハンセン指数 26394.26（+446.94+1.72%） 中国上海総合指数 4055.55（+28.34+0.70%） 台湾加権指数 37132.02（+409.88+1.12%） 韓国総合株価指数 6226.05（+134.66+2.21%） 豪ＡＳＸ２００指数 8955.02（-23.67-0.26%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77899.13（-212.11-0.27%） １６日のアジア株は、まちまち。米株式市場でナスダックやＳ＆Ｐ５００が最高値を