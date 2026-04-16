天津東疆保税港区で輸出を待つ中古商用車。（天津＝新華社記者／張宇蒞）【新華社北京4月16日】中国の自動車業界団体、中国汽車流通協会が14日に発表した3月の全国の中古車取引台数は前年同月比2.1％増（前月比37.7％増）の179万1800台、取引額は1178億6800万元（1元＝約23円）だった。車種別にみると、乗用車のうちセダンは3.5％減（同38.0％増）の96万8400台、スポーツタイプ多目的車（SUV）は1.4％増（同35.4％増）の