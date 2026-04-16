生きた化石といわれる「カブトガニ」を教材にした特別授業です。生息地ではない香川県で漁師の網に偶然かかったという珍しい個体です。 【写真を見る】生きた化石「カブトガニ」が香川県で漁師の網にさっそく高校で教材に特別授業今後は水族館で飼育展示へ【香川】 多度津高校の実習施設にカブトガニが運ばれてきました。 全長約66センチ、体重は2.7キロ。10年以上生きているとみられるメスの個体です。 （小寺健太記者）