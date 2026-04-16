〇ニチリョク [東証Ｓ] 5億円の新株予約権付社債(転換社債＝CB)を発行する。転換価格は110円で、全額をGP 上場企業出資投資事業有限責任組合に割り当てる。 2億円の新株予約権付社債(転換社債＝CB)を発行する。転換価格は103円で、LCAOなど3先に割り当てる。 [2026年4月16日] 株探ニュース