ヴィッセル神戸は4月17日（日本時間）、サウジアラビア・ジッダのプリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアムで行われるAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）準々決勝でカタールのアル・サッドと対戦する。ラウンド16では韓国のFCソウルを2戦合計3-1で破り、サウジ集中開催のベスト8に駒を進めた神戸。対するアル・サッドはかつてイタリア代表やサウジアラビア代表を指揮したロベルト・マンチーニ監督のもと、14