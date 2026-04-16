スバル「WRX NBRチャレンジ2026」発表！ 400馬力へ進化した新型マシンで24時間耐久に挑むモータースポーツの聖地とも称されるドイツのニュルブルクリンク。スバルおよびスバルテクニカインターナショナル（STI）は、2026年4月16日に同地で開催される24時間耐久レースへの参戦を表明しました。長年培ってきた水平対向エンジンとAWD技術を武器に、さらなる進化を遂げた「SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2026」と、それを支える