インディーロックの歴史を語るうえで欠かせない〈Matador Records〉を大特集。90年代にペイヴメントやヨ・ラ・テンゴ、2000年代にインターポールを輩出した名門は今、スネイル・メイルやキム・ゴードン、ホースガール、そしてデヴィッド・バーンを迎え、新たな黄金時代を切り拓いている。レーベルの歴史と「今」を一挙総括。What is MATADOR RECORDS! 序文：マタドール・レコードの25年史 〈Matador Records〉の歴史は1989年、設立