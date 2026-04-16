定期航空協会は、航空機内におけるモバイルバッテリーの発煙・発火などへの対策を強化し、航空機内の安全のいっそうの向上を図るため、4月24日から会員航空会社全社で統一的な新たなルールを導入する。●4月24日から新たなルールを適用国際民間航空機関（ICAO）が定める国際基準の改正を受けたもので、具体的には「預入（受託）手荷物には入れない」「ワット時定挌量160Whまで」「ショートしないように個々に保護する」「収納