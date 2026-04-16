15日（水）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道は、24日（金）にRAWLAW BY VOREASで出口大聖と染野輝が1日店長を務めることを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 RAWLAW BY VOREASは、ヴォレアスと同じく株式会社VOREASが運営するオーガニック食材を中心としたカフェキッチンで、2023年4月1日にオープンした。 当日は、18:00～20:00にかけて出口と染野が1日店長