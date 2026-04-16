東根市で長く市長を務めてきた土田正剛さんが、きょう午後、亡くなりました。８２歳でした。 東根市によりますと、きょう午後、東根市の土田正剛市長が亡くなったということです。 土田市長の身内から市に連絡があったということですが、死因などの詳しいことは確認中だということです。 土田市長は県議を経て、１９９８年に東根市長に初当選。現在、７期目を務めていました。３年前に多発性骨髄腫に罹患し抗がん剤による治療を