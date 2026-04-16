4月、自転車の「青切符」が導入されたことを受け大阪市が講習会を行うことを発表しました。 自転車の青切符制度では16歳以上が取り締まりの対象となり、スマートフォンを使用しながらの「ながら運転」などあわせて113の違反行為に反則金が科せられます。 去年1年間の自転車関連の事故が全国ワースト3232件の大阪市は4月16日、安全な利用啓発のため、講師を招き事故の再現映像などを用いて自転車のルール